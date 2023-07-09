العنجري: نعلّق آمالاً على سفيرتنا في واشنطن وما يمكنها تحقيقه



قالت سفيرتنا لدى الولايات المتحدة الأميركية الشيخة الزين الصباح، إنها تتطلع إلى بناء جسور ثقافية مع الولايات المتحدة في مجالات عدة وإشراك الشباب الكويتي بعملية بنائها.



وأعربت الشيخة الزين، خلال لقائها مع عبدالعزيز العنجري، المؤسس والرئيس التنفيذي لمركز ريكونسنس للبحوث والدراسات، عن ثقتها في قدرة الشباب الكويتي على تقديم مبادرات تعود بالنفع على الكويت وتعزز من علاقاتها مع الولايات المتحدة.



كما أكدت حرصها على تعزيز التعاون بين الكويت والولايات المتحدة من خلال الاستثمار في الشباب الكويتي الناجح، مع التركيز على تعزيز فهمهم لأطر العلاقات الدولية وآلية صناعة السياسات العامة من خلال التواصل مع أهم المراكز الفكرية في العاصمة واشنطن، والمكاتب الفنية وغيرها من الجهات ذات العلاقة والاختصاص.



وأضافت الشيخة الزين: «تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة يشتمل على التزامنا بعنصر تمكين الشباب الكويتي المبدع والناجح، والاستفادة منهم في بناء جسور متينة تعيننا على تقوية الروابط بين البلدين، وتمثيلهم الوجه الحضاري للكويت في واشنطن. ونجد في مركز ريكونسنس وغيره من المؤسسات المهنية الناجحة القدرة على المساهمة معنا في توفير جزء من هذه الجسور المطلوبة».



من جانبه، أشاد عبدالعزيز العنجري برؤية الشيخة الزين الصباح في تعزيز العلاقات بين البلدين وأثنى على مبادرتها الطموحة بدمج وإشراك الشباب لتحقيق الأهداف المأمولة.



وقال العنجري: «نعلق آمالا على سفيرتنا في واشنطن وعلى ما يمكنها تحقيقه، فهي تتمتع بخبرة ووعي كبيرين بأهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه مراكز الفكر الجادة، ومعاهد البحث المهنية، والمنظمات غير الحكومية الفاعلة ووسائل الإعلام الرصينة في تطوير علاقات الكويت مع الولايات المتحدة وفتح آفاق اكبر للشباب الكويتي الجاد والمجتهد».