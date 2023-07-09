برأت محكمة ألمانية رجلا قضى أكثر من 13 عاما في السجن بتهمة قتل امرأة مسنة عثر عليها في حوض استحمام.



وكان حكم على مانفريد غينديتزكي بالسجن المؤبد عقب اتهامه بقتل امرأة تبلغ 87 عاما في مبنى كان أمينا عليه في العام 2008 من خلال ضربها على رأسها أثناء مشاجرة بينهما ثم إغراقها. ودأب غينديتزكي باستمرار على نفي هذه التهمة ضمن معركة قانونية طويلة.



وأصدر قضاة المحكمة الإقليمية في ميونيخ قرارا بأن غينديتزكي أدين من طريق الخطأ وأمروا بمنحه تعويضا يبلغ نحو 369 ألف يورو. وقال ناطق باسم المحكمة «لم تكن جريمة قتل. تمت تبرئته»، مشيرا إلى أدلة جديدة بينت أن ما حصل لم يكن متعمدا.