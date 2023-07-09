تساعد حماية 30% من المحيطات على «زيادة عدد الكائنات المائية في بقية البحار»، ما يجعل من الممكن صيد «كمية إضافية من الأسماك بنسبة 12%» في العالم، على ما أكد عالم الأحياء البحرية الشهير إنريك سالا.



وراهنا، 8% من المحيطات محمية نسبيا من الصيد و3% فقط محمية بصورة تامة، بحسب سالا الذي يعمل كمستكشف في «ناشونال جيوغرافيك». وتقع المناطق التي ينبغي حمايتها كأولوية ضمن المناطق الاقتصادية الخالصة، أي ما يشكل 200 ميل بحري (370 كيلومترا) حيث لكل دولة سلطتها القضائية، على ما قال سالا خلال جلسة مخصصة «للمحيطات والتنوع البيولوجي البحري في مواجهة التغير المناخي».



وأضاف أن «المنطقة الاقتصادية الخالصة تشهد 96% من عمليات صيد الأسماك في العالم».



وقال «إذا كانت هذه المناطق محمية، يمكن العالم أن يصطاد 8 ملايين طن إضافي أو ما يعادل 12% أكثر من الأسماك على مستوى العالم»، مشددا على أن حماية المناطق البحرية ستساعد في «رفع أعداد الكائنات البحرية في بقية البحار».