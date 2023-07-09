بداح العنزي



أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة قرارا بتشكيل لجنة التظلمات على مكافأة الصفوف الأمامية برئاسة مدير الإدارة القانونية وتضم اللجنة في عضويتها كلا من: مادة أولى: تشكل لجنة برئاسة المستشار مدير الإدارة القانونية وعضوية كل من:



٭ رئيس قطاع الرقابة والتفتيش - نائب الرئيس



٭ نائب المدير العام لشؤون قطاع الخدمات البلدية - عضوا



٭ نائب المدير العام لشؤون قطاع محافظتي الفروانية ومبارك الكبير - عضوا



٭ نائب المدير العام لشؤون قطاع محافظتي العاصمة والجهراء - عضوا



٭ ممثل عن الإدارة القانونية - بدرجة مستشار - عضوا



٭ ممثل عن مكتب وزير الدولة لشؤون البلدية - عضوا



٭ ممثل عن مكتب مدير عام البلدية - عضوا



٭ مدير إدارة التنسيق مكتب مدير عام البلدية - عضوا



٭ ممثل عن القطاع المالي والإداري - عضوا



٭ ممثل عن قطاع الرقابة والتفتيش - عضوا ومقررا



مادة ثانية: تختص اللجنة بما يلي: تختص اللجنة في المنصوص عليها بالمادة 1 من هذا القرار بالنظر في التظلمات المقدمة من موظفي البلدية على المكافأة المالية المقررة بقرار مجلس الوزراء رقم 686 المتخذ في اجتماعه رقم (2020/33) المنعقد بتاريخ 2020/5/25، وكتاب ديوان الخدمة المدنية رقم 82265 المؤرخ في 2022/12/7 بشأن الموافقة على صرف مكافآت الصفوف الأمامية.



مادة ثالثة: للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا لإنجاز أعمالها.



٭ مادة رابعة: تبدأ أعمال اللجنة اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار ولمدة (ثلاثة أشهر) على أن تقدم اللجنة لمدير عام البلدية تقريرا بنتيجة أعمالها فور الانتهاء منه.



مادة خامسة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.