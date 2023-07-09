في إنجاز جديد يضاف إلى الإنجازات العديدة لمستشفى السيف وطواقمها الطبية المتمرسة والتي تحمل خبرة طويلة من العمل الطبي أجرى استشاري جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري في مستشفى السيف د.عبدالرحمن الكندري عملية جراحية معقدة لمريض يعاني من آلام مبرحة في العصب الخامس لمنطقة الوجه، وتمت العملية بحضور رئيس قسم التخدير في المستشفى د.أحمد عارف.



وتعليقا على العملية، قال استشاري جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري في مستشفى السيف د.عبدالرحمن الكندري إن المريض عانى من أوجاع تشبه لسعة الكهرباء ولثوان معدودة في منتصف الوجه ثم عاودته الأوجاع في كل مرة تعرض فيها للهواء البارد خاصة التكييف، وكذلك الأمر عند تناوله الطعام، مما يعني أن الأوجاع تتكرر خلال النهار والليل بطريقة لا تطاق.



ونبه د.الكندري إلى انه وفي أحيان كثيرة يحدث خطأ في عملية التشخيص الأولى للمرض، وغالبا ما يتم استئصال عصب الضرس من غير فائدة للمريض كون التشخيص الأولي لم يكن بمحله، لافتا الى أن التشخيص سيكون صحيحا بنسبة 100% عند اجراء صورة الرنين المغناطيسي وبعض الفحوصات الأخرى، وعندها يتم تشخيص حالة العصب الخامس بشكل مناسب.



ولفت د.الكندري الى أن الطبيب قد يلجأ أولا الى علاجات عبارة عن مسكنات الألم، ومن ثم تتم مراقبة النتائج وردة الفعل وقد يشفى المريض، ولكنه في بعض الحالات خاصة المتوسطة منها قد يوصي الطبيب بعمل ابرة في الوجه وهي آمنة تماما ولا تسبب أي أضرار جانبية، ومن العلاجات أيضا في الحالات المتوسطة كي العصب الخامس وكلها أثبتت فاعليتها في الحالات الأولى من المرض وحتى المتوسطة، وقد تفي بالغرض ويتماثل المريض للشفاء بإذن الله.



وأضاف: في بعض الحالات المتقدمة -كالحالة التي اجريت في مستشفى السيف مؤخرا- لم تعد العلاجات بالأدوية والإبر والكي تؤتي ثمارها ونلجأ الى اجراء العملية الجراحية لفصل الشريان عن العصب الخامس وتتم الجراحة من الجهة الخلفية كالحالة التي أجريناها بنجاح، واستخدمنا فيها احدث أنواع الأجهزة الدقيقة جدا، وهو عبارة عن جهاز آلي يقوم بعمل فتحة صغيرة جدا في الجمجمة بهدف توفير حماية كبيرة للشريان من التلف أثناء عملية الفصل ولضمان النجاح التام للعملية تحتاج الى تخطيط عصب لحماية المخ من أي ضرر.



وبين د.الكندري أن النتيجة كانت مذهلة، حيث شفي المريض شفاء تماما بعد العملية ولم يشعر بأي ألم والنتائج مذهلة وناجحة بنسبة 95% لأنه في الطب لا نستطيع أن نعطي 100%.



بدوره، قال رئيس الهيئة الطبية في مستشفى السيف د.محمود دشتي: يلتزم المستشفى بأعلى المعايير العالمية المعمول بها في قطاع الرعاية الصحية، إذ ينعكس ذلك ليس فقط في العملية الجراحية فحسب، بل خلال مرحلة التحضير ما قبل العملية للمريض وغرفة العملية ومرحلة ما بعد العملية، بالإضافة الى طاقم التمريض وجهودهم في أداء الدور الطبي المساند والمهم جدا لعمل الأطباء، وتأكيدا على أهمية الرسالة العلاجية كاملة وعلى سلامة وصحة المريض.