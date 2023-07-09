أكد البيت الأبيض أن العثور على الكوكايين في مقر الرئاسة الأميركية لم يعرض الأمن القومي للخطر، موضحا أن «غرفة الأزمات» الشهيرة فيه كانت خالية عندما اكتشف وجود المسحوق. وعثر على الكوكايين مؤخرا في الجناح الغربي للبيت الأبيض في منطقة يرتادها زوار عادة مما أثار جدلا سياسيا تحاول السلطة التنفيذية تهدئته منذ أيام. واكد مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك ساليفان العثور على المخدرات بالقرب من قاعة الأزمات، لكنه اوضح ان هذه الغرفة لم تستخدم «منذ أشهر بسبب أعمال بناء جارية». وأضاف أنه «لهذا السبب كان الأشخاص الوحيدون الذين يدخلون إلى قاعة الأزمات ويخرجون منها خلال هذه الفترة عمالا». وأدت الحادثة إلى إحراج كبير لإدارة الرئيس جو بايدن التي تسعى إلى تجنب الفضائح التي شهدتها ولاية الرئيس السابق. وأكد ساليفان من جديد أن موظفي البيت الأبيض يخضعون لسياسة صارمة لاختبار المخدرات. وبعد الإعلان عن اكتشاف الكوكايين، وجه عدد من الشخصيات اليمينية أصابع الاتهام إلى نجل الرئيس هانتر بايدن بسبب ماضيه في الإدمان.



وذكرت المتحدثة باسم الرئاسة كارين جان بيار مجددا أن «عائلة بايدن لم تكن موجودة» عند وقوع الحادثة.