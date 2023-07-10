أعلن الاتحاد الاماراتي لكرة القدم تعيين البرتغالي باولو بينتومدربا لمنتخبهم الاول حتى 2026 بديلا للارجنتيني رودولفو اروابارينا.



ولم يجدد الاتحاد الاماراتي عقد اروابارينا واعلن مايو الماضي عن رحيله بعد فشل «الابيض» في اجتياز الدور الاول في كأس الخليج الخامسة والعشرين التي أقيمت في البصرة العراقية في يناير الماضي.



وتعهد بينتو (54 عاما) خلال مؤتمر تقديمه ببناء منتخب قوي بعد سلسلة من الاخفاقات عرفها «الأبيض»، وشهدت التعاقد مع 6 مدربين في آخر ست سنوات هم الارجنتينيان ادغاردو باوتسا واورابارينا والايطالي البرتو زاكيروني والهولندي بيرت فان مارفيك والصربي ايفان يوفانوفيتش والكولومبي خورخي لويس بينتو.



وقال بينتو «لا أعد بنتائج محددة ولكن أعد بالعمل الاحترافي وبناء منتخب قوي وجيد في الاستحقاقات التي يخوضها ومنها تصفيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2024»، وتتطلع الامارات الى التأهل لكأس العالم للمرة الثانية بعد 1990 في إيطاليا.