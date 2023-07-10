حقق متسابق الراليات مشاري الظفيري المركز الثالث في فئة الـ (تي.3) ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة العالم للراليات الصحراوية (رالي باها) ايطاليا المقامة هناك خلال الفترة من الثامن حتى العاشر من الشهر الجاري.



وأعرب الظفيري عن رضاه التام عما حققه في هذا الرالي الذي امتد لـ 570 كيلومترا «وواجهت به نخبة من أفضل سائقي الراليات الصحراوية في العالم وتمكنت من مجاراتهم وتحقيق هذا المركز المتقدم بعد منافسة قوية معهم».



ولفت الى انه بتحقيقه لهذا المركز تقدم الى المركز الثاني في الترتيب العام لفئة الـ(تي.3) في بطولة العالم «ما يعد انجازا مميزا سأسعى الى تحسينه خلال مشاركتي في رالي باها إسبانيا الأسبوع المقبل».



وذكر الظفيري ان بطولة العالم للراليات الصحراوية تتكون من ثماني جولات، لافتا الى ان مشاركته الأولى كانت من خلال «رالي حايل» الذي مثل الجولة الأولى للبطولة ولكنه انسحب لعطل فني وكانت مشاركته في الجولة الثانية التي أقيمت في قطر وحقق من خلالها المركز الأول.