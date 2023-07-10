في إطار حرصه على مكافأة عملائه، أعلن بنك الخليج أسماء 10 فائزين بـ 1000 دينار لكل منهم، في سحب الدانة عن شهر يونيو الماضي، وهم:



معصومه تقى رضا أشكناني، خالد محمد صالح الفداغي، عبدالجليل طبطبائي، وحيدة عباس عيسى الظفيري، هاني أحمد عيسى الحداد، محسن فاعور ماضي، جاسم محمد حمود المرزوق، فكرم سنغ، أرام بيوروزكيان، محمد عبدالله علي الوزان.



يذكر أن 30 سبتمبر المقبل الفرصة الأخيرة للإيداع والمشاركة في السحب السنوي الكبير لحساب مليونير الدانة للفوز بالجائزة الكبرى بقيمة مليوني دينار، والذي يقام في 18 يناير 2024 بحضور ممثلي وزارة التجارة والصناعة، وشركة ارنست أند يونغ، علما أن بنك الخليج رفع قيمة الجائزة مؤخرا من 1.5 إلى مليوني دينار، في إطار حرص البنك على مكافأة عملائه وتشجيع ثقافة الادخار في المجتمع.



ويعد حساب الدانة من أفضل حسابات الادخار في الكويت بسحوباته الدورية التي تحمل جوائز قيمة وبمميزاته الكثيرة لحاملي الحساب، فهناك فرص شهرية للفوز بألف دينار لـ 10 فائزين، إضافة إلى سحبين ربع سنويين جائزة كل منهما 100 ألف دينار، وسحب نصف سنوي جائزته مليون دينار، فضلا عن السحب السنوي الكبير على الجائزة الكبرى التي تبلغ مليوني دينار.