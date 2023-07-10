أعلن بنك Nomo، البنك الرقمي المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في المملكة المتحدة والذي يعتبر جزءا من بنك لندن والشرق الأوسط (BLME) التابع لمجموعة بنك بوبيان عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة بلوبرينت لتوفير مجموعة من الخدمات الاستشارية الاستثمارية المتكاملة المتعلقة بسوق العقارات في المملكة المتحدة لعملائه في الكويت والمنطقة.



وقال عضو مجلس إدارة بنك لندن والشرق الأوسط عبدالله التويجري: منذ انطلاق بنك Nomo وهدفنا الأساسي هو الانتقال بعملائنا إلى بعد جديد من الحلول والخدمات المتكاملة والفرص الاستثمارية مما يجعلهم مميزين، لاسيما بما يتناسب مع بنوك المملكة المتحدة وما تقدمه من مستويات عالية من الخدمة والمرونة وهو ما استطعنا إحرازه في فترة زمنية قصيرة.



وأوضح انه من المعروف الآن أهمية امتلاك عقار في المملكة المتحدة والذي يعد إحدى أهم ركائز الاستثمار العقاري الناجح بالنسبة للمستثمرين سواء كان العقار سكنيا أو استثماريا، لكن الأمر يحتاج إلى توافر تسهيلات تمويلية مرنة وحلول استثمارية متكاملة من أجل البدء في هذا الاستثمار، وهنا يأتي دورنا في بنك Nomo لتوفير ما يناسب عملاءنا وفي نفس الوقت متوافقا مع أحكام الشريعة الإسلامية.



وأضاف أنه من خلال التعاون مع شركة بلوبرينت الرائدة في استشارات الاستثمار العقاري في المملكة المتحدة نقدم لعملائنا فرصا مبنية على أسس واقعية بعد إجراء دراسات وتحليلات معتمدة للسوق العقاري ومن ثم الحصول على أنسب الخيارات لتحقيق الاستفادة القصوى للمالك.



وأوضح أن هذه الخطوة تعد إضافة لتعزيز سلسلة خدمات بنك Nomo والتي نعمل من خلالها على زيادة قاعدة العملاء المستفيدين في الكويت والمنطقة من خدمات بنك Nomo الرقمية، لاسيما خدمات التمويل العقاري بمزايا تنافسية، مما يمنحهم تجربة مصرفية فريدة تلبي تطلعاتهم واحتياجاتهم مع ضمان أعلى معدلات مستويات الحماية والأمان.



وأشار التويجري الى أن الفترة المقبلة ستشهد عدة شراكات استراتيجية جديدة مع شركاء مميزين لتعزيز سلسلة خدمات Nomo المميزة وتقديم حلول رقمية برؤية مالية عالمية تساهم في تسهيل إدارة مدخرات عملائنا واستثمارها في المملكة المتحدة بكل سهولة ويسر.



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة بلوبرينت م.مشعل الملحم تعليقا على الشراكة مع بنك Nomo إنها تأتي في ظل الطلب المتزايد للاستثمار العقاري في بريطانيا، لاسيما أن امتلاك عقار سكني أو استثماري كان ولايزال حلما يراود الكثير سواء من حيث الرغبة في الاستثمار أو الإقامة الدائمة أو المؤقتة من قبل العملاء والمستثمرين في دول الخليج العربي، مؤكدا أن هذه الاستشارات تأتي لتنمي المسار الاستثماري والمالي الصحيح لعملاء Nomo.



وأضاف أن من خلال هذه الشراكة نقدم لعملاء بنك Nomo في الكويت والمنطقة باقة متكاملة للتعرف على أنسب فرص الاستثمار العقاري في المملكة المتحدة وتقديم استشارات مهنية مصممة وفقا لاحتياجاتهم فيما يتعلق بالبحث أو الشراء بجانب الاستشارات الضريبية، أو استشارات التمويل والاستشارات القانونية وكل ما يتعلق بالتصميم الداخلي والتأثيث وتأجير العقار.



وأضاف: مع خدمات بنك Nomo الرقمية للتمويل العقاري يمكن للعملاء الآن استثمار ثرواتهم بشكل مستمر مع إمكانية الوصول إلى حساباتهم على مدار الساعة (7/24) بما يناسب أنماط حياتهم المتنوعة ويوفر المزيد من الراحة والمرونة.