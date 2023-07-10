سجلت حركة الطيران التجاري رقما تاريخيا جديدا، بعد أن شهدت سماء العالم 134.38 رحلة طيران تجارية يوم الخميس 6 الجاري، كما شهد يوم الجمعة الماضي حركة طيران ضخمة، حيث أشارت بداية اليوم إلى تسجيل أكثر من 20000 رحلة جوية، وفقا لموقع Flightradar 24.



وكان العدد الإجمالي لرحلات الطيران المسجلة خلال يوم الخميس 250.83 رحلة إجمالية، من بينها 10 آلاف رحلة للطائرات الخاصة، وتضمن العدد الإجمالي، باستثناء رحلات الطيران التجارية، المروحيات، والنشاط العسكري، وأنشطة طائرات الأعمال الأخرى التي لا تعتبر طائرات تجارية.



ويعتمد موقع «فلايت رادار»، في تتبعه للحركة في الأجواء على تجميع البيانات المتاحة من العديد من المصادر، بما في ذلك إشارات الإقلاع والهبوط للطائرات وبيانات الرادارات المصرح بها، ولا يشمل ذلك الحركة الجوية الحساسة التي تتضمن رحلات لطائرات عسكرية.