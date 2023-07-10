يعقوب العوضي



جددت إدارة نادي كاظمة عقود محترفي الفريق الأول لكرة اليد أنور بن عبدالله ومحمد فراد، وذلك بعد تألقهما مع الفريق الموسم الماضي. ويتطلع البرتقالي لتدعيم صفوفه بعدة أسماء محلية الأيام القليلة المقبلة، إلا أن الجهاز الإداري فضل عدم الإفصاح عنها لحين إتمام صفقات الانتقال رسميا. إلى ذلك، تبدأ تدريبات الفريق منتصف أغسطس المقبل على صالة النادي على أن يجتمع الجهازان الإداري والفني مع مجلس إدارة النادي في وقت لاحق لطرح خطة إعداد الموسم المقبل والتي تحتوي على إقامة معسكر خارجي لم يحدد موقعه حتى الآن.