

أثنى البرلمان العربي على فوز الشيخ د.طلال الفهد برئاسة المجلس الأولمبي الآسيوي، مؤكدا أن ذلك يعبر عن «المكانة المتميزة» التي تتمتع بها الرياضة الكويتية.



وهنأ رئيس البرلمان عادل العسومي في بيان، الشيخ طلال الفهد بفوزه برئاسة المجلس، مؤكدا ان هذا «يعد فوزا عربيا بامتياز ويعكس المكانة الرياضية المرموقة التي يتبوأها الشيخ طلال الفهد».



وأثنى في الوقت ذاته على «المستوى المتميز» الذي تتمتع به الرياضة الكويتية، متمنيا له كل التوفيق والسداد لخدمة الكويت ورفع رايتها في مختلف المحافل الرياضية الإقليمية والدولية.