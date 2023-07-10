أشاد المدير العام للجنة الاولمبية الكويتية رئيس الوفد المشارك في دورة الالعاب العربية المقامة في الجزائر، اللواء ركن طيار م. محمد الخلفان، بالجهود الكبيرة التي يبذلها لاعبو منتخباتنا الوطنية والنتائج التي حققها أبطال وبطلات الكويت بعد الحصول على اربع ميداليات (فضيتين وبرونزيتين) حتى الآن مع تبقي خمسة ايام على ختام الدورة. وأكد الخلفان ان الميداليات التي حققها لاعبو منتخبنا الوطني لألعاب القوى تعكس المستوى الفني المتميز الذي ظهروا عليه في منافسات الدورة على الرغم من صعوبتها نظرا لمشاركة العديد من الاسماء الكبيرة على مستوى اللعبة من الجزائر والمغرب وقطر والبحرين.



وأوضح مدير منتخبنا الوطني للمبارزة طارق فيصل ان منتخب الشباب للمبارزة سيخوض المنافسات في الدورة وذلك لوجود المنتخب الأول في ايطاليا للمشاركة في بطولة كأس العالم والتي ستسهم بشكل كبير في اكتساب النقاط للاعبين من اجل التأهيل الى أولمبياد باريس. ويشارك وفد الكويت بـ 32 لاعبا ولاعبة يمثلون 6 رياضات مختلفة تشمل ألعاب القوى (رجال وسيدات)، المبارزة (رجال)، الدراجات الهوائية (رجال وسيدات)، المصارعة (رجال)، الشطرنج (رجال وسيدات)، والريشة الطائرة (رجال وسيدات).