هنأ نائب رئيس مجلس الأمة السابق ورئيس مجلس إدارة اتحاد كرة اليد المحامي أحمد الشحومــي، الشيـــخ د.طلال الفهد بمناسبة فوزه برئاسة المجلس الأولمبي الآسيوي. وقال الشحومي: أبارك للأخ الشيخ طلال الفهد فوزه في انتخابات المجلس الأولمبي الآسيوي، واسأل الله سبحانه وتعالى لك بومشعل التوفيق والسداد لخدمة القارة الآسيوية بشكل عام، وخدمة الكويت والرياضة الكويتية بشكل خاص.



واضاف: «الأخ حسين المسلم انت رياضي ومخضرم ولعلك في كل مكان تخدم وكله امر خير، وكرياضي أتمنى واعتقد ان عموم الشعب الكويتي يتمنى في المرحلة المقبلة ان يكون هناك توافق لخدمة الرياضة الكويتية وابنائنا الرياضيين وهذا هو الأهم فالتنافس يوم وينتهي ولكن خدمة الرياضة الكويتية تحتاجنا جميعا.. مبروك بو مشعل».