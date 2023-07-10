هادي العنزي



وصل صباح أمس إلى البلاد رئيس مجلس إدارة المجلس الأولمبي الآسيوي الشيخ د.طلال الفهد، قادما من تايلند بعد انتخابه رئيسا في الاجتماع الـ 42 للجمعية العمومية الذي عقد أول من أمس، وكان في استقباله نائب مدير عام الهيئة العامة للرياضة بشار عبدالله، وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ مبارك فيصل النواف، وعدد كبير من القيادات الرياضية. وأكد الشيخ د.طلال الفهد عقب وصوله، أن انتخابات المجلس الأولمبي الآسيوي سارت بشكل طبيعي، وأن المنافس على منصب الرئيس حسين المسلم سيبقى أخا وصديقا، وفي منصبه مديرا عاما للمجلس.



ورفع الفهد أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وإلى الشعب الكويتي الكريم بهذا الإنجاز الرياضي، وقال: «سأواصل العمل في المجلس الأولمبي لحين عودة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد إلى منصبه من جديد، وأثمن عاليا دعم القيادة السياسية الكريمة، والشعب الكويتي وأشكر كل الجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي، وفريق العمل الذي تحمل عناء السفر والسهر.



من جانبه، بارك بشار عبدالله للقيادة السياسية والأسرة الرياضية الكويتية فوز الشيخ د.طلال الفهد برئاسة المجلس الأولمبي الآسيوي، وقال:«أتمنى أن يكون فوز الفهد بداية لعودة الرياضة الكويتية كما كانت في أفضل عهدها، من حيث الانجازات والمشاركات، وما حققه الفهد يعد انتصارا مهما للرياضة الكويتية، نتمنى أن ينعكس إيجابا على أرض الواقع».



من جهته، تقدم عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ مبارك فيصل النواف بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة فوز الشيخ د. طلال الفهد برئاسة المجلس الأولمبي الآسيوي، مضيفا ان اللجنة الأولمبية الكويتية برئاسة الشيخ فهد الناصر ستقدم كل أوجه الدعم والمساندة للشيخ طلال الفهد، الذي نأمل له كل التوفيق والسداد وتحقيق أفضل الإنجازات.



من جانبه وفي تصريح له، أبدى رئيس مجلس إدارة النادي الكويتي للبولينغ الشيخ طلال المحمد سعادته بتولي الشيخ د.طلال الفهد رئاسة المجلس الأولمبي الآسيوي، بعد فوزه في الانتخابات التي جرت في تايلند.



وأكد المحمد أن الرياضة الآسيوية ستكمل مسيرة العمل والبناء التي بدأها الشهيد الشيخ فهد الأحمد، الذي وضع اللبنة الأولى لهذا الصرح الرياضي الشامخ، مضيفا أن الشيخ طلال الفهد قادر بفكره الواعي والمستنير على مواصلة الارتقاء والنهوض بالرياضة الآسيوية، بما يملكه من خبرات وتجارب رياضية عديدة قدم خلالها الجهد والعمل والعطاء من أجل أن تكون للكويت مكانتها الرياضية خليجيا وعربيا وآسيويا.