استغل أعضاء في جماعة إجرامية منظمة ثغرة في أنظمة الدفع الخاصة بشركة للتكنولوجيا المالية لسرقة أكثر من 20 مليون دولار، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية عن مصادر متعددة على دراية بالواقعة، من دون أن يتم تحديد هويتها.



وأوضحت الصحيفة أن المشكلة حدثت بسبب وجود اختلافات بين الأنظمة الأميركية وتلك الأوروبية الخاصة بتلك الشركة، ما يعني رفض حدوث بعض المعاملات ثم ردها عن طريق الخطأ.



وبدأ أعضاء الجماعة الإجرامية في استغلال الأمر مطلع عام 2022، بعد أن تم التعرف على الأمر أواخر عام 2021، وشجع المجرمون الأفراد على إجراء معاملات مالية بمبالغ ضخمة ليتم رفضها، ثم قاموا بسحب المبالغ المستردة عبر أجهزة الصرف الآلي.