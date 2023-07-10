تشمل شلالات «إيروان» في بلدة كانشانابوري، غربي تايلند «لوحة فنية طبيعية» تجعلها أحد أجمل الشلالات في العالم.



وتتميز هذه الشلالات بمياه فيروزية اللون، التي تتدفق وسط الغابات الاستوائية الكثيفة، ما يشكل منظرا ساحرا وخلابا. ليس ذلك فحسب، وإنما تتألف شلالات «إيروان» من 7 مستويات، ضمن محمية طبيعية ضخمة.



وبحسب موقع «Thai National Parks»، تأسس منتزه «إيروان» الوطني في عام 1975، حيث يغطي مساحة قدرها 550 كيلومترا مربعا.



وجاءت تسمية المنتزه والشلالات على اسم الفيل الأبيض بالرؤوس الثلاثة في الأساطير الهندوسية. ويقال إن الطبقة العليا من الشلالات تشبه رأس الفيل.