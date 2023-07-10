قال مركز العجيري العلمي أمس الأحد إن رأس السنة الهجرية سيصادف فلكيا الأربعاء 19 الجاري ويعتبر إيذانا بدخول شهر المحرم للعام 1445 هجريا.



وأضاف المركز في بيان لـ«كونا» أن شهر محرم في السنة الهجرية الجديدة سيكون 29 يوما تنتهي فلكيا الأربعاء 16 أغسطس المقبل.



وأشار إلى أن غرة شهر صفر فلكيا ستصادف يوم الخميس 17 أغسطس ومن المتوقع أن يستمر 30 يوما تنتهي في 15 سبتمبر المقبل.



من جهة أخرى، قال مركز العجيري إن موسم الصيف للعام الحالي ينتصف في 16 الجاري بالتزامن مع دخول موسم الجوزاء الثانية الذي يستمر 13 يوما.



وأضاف أن فترات موسم الجوزاء الثانية تتميز بأنها أشد أوقات الصيف حرارة وسميت بأحورة الصيف لذروة الحر فيها وبنهايتها تهب الرياح الشمالية الحارة.



وأوضح أن أشد درجات الحرارة ستكون خلال موسم الجوزاء الثانية الذي يعد رابع منازل فصل الصيف عند عرب البادية والخامس في تقويم منازل الشمس والقمر ويعرف نوؤها بـ «الهنعة».



وذكر أن هذا الموسم يشهد هبوب رياح السموم الشديدة وحتى خلال الليل كما تبدأ فيه فترات الرطوبة التي تستمر حتى نهاية شهر يوليو وكذلك يشهد ارتفاعا في درجات الحرارة.



وأشار إلى أنه خلال موسم الجوزاء الثانية تمتد ساعات النهار أكثر من 13 ساعة و36 دقيقة فيما تمتد ساعات الليل إلى 10 ساعات و24 دقيقة.