افتتحت «نماء الخيرية» بجمعية الإصلاح الاجتماعي مركزا إسلاميا في إندونيسيا للمساهمة في نشر الثقافة الإسلامية لعموم المسلمين، والقيام بدور فعال في تقديم صورة صحيحة عن قيمه وتعاليمه وما يرتبط به من أعمال خيرية وإنسانية، الذي يعتبر نموذجا يحتذى في التعايش الديني والمجتمع. وفي هذا الصدد، قال مدير إدارة الإغاثة في «نماء» خالد الشامري إن المركز يتكون من مسجد بمساحة 150م2، ويسع لـ 300 مصل، ودورة المياه والصوتيات والفرش، إضافة إلى مركز تحفيظ مكون من فصلين بمساحة ويسع لـ 40 طالبا شاملا التأثيث. وأوضح الشامري أن المركز يهدف إلى المساهمة في نشر الثقافة الإسلامية لعموم المسلمين من خلال القيام بالعديد من الأنشطة الدعوية والتربوية والاجتماعية، مبينا أن نماء الخيرية تحرص على دعم ورعاية حفظة كتاب الله في الدول التي تعمل بها انطلاقا من تأكيد نصوص القرآن والسنة على فضل تعلم القرآن وحفظه وتلاوته، مبينا ان «نماء» تركز على بناء المراكز الإسلامية لإتاحة المجال أمام ملايين الإندونيسيين لتأدية صلواتهم اليومية بشكل مريح.