بداح العنزي



أوصت لجنة العاصمة في المجلس البلدي خلال اجتماعها امس برئاسة فهد العبدالجادر بالموافقة على مشروع تطوير أسواق المباركية والمواقف التابعة لها: المنطقة التجارية، وحديقة البلدية.



وتضمن الرأي الفني التالي الموافقة على:



أولا: تخصيص المواقع المذكورة للبلدية بعد إضافة أجزاء من أملاك الدولة لإقامة مشروع تطوير أسواق المباركية ومواقف السيارات التابعة لها كما هو موضح في المخطط العام والمخططات المرفقة ووفقا للشرح المبين بالجداول والبنود التالية كموقع مشروع واحد متكامل بغرض طرح المشروع للاستثمار عن طريق القطاع الخاص، على



أن يتم عمل وثائق ملكية رسمية منفصلة لكل موقع بعد التطوير.



ثانيا: الموافقة على اعتماد الاستعمالات ومكونات المشروع ونسب البناء حسب الجدول الوارد بالتقرير والمخططات المرفقة والجدول أدناه شريطة:



٭ الالتزام والتقيد باشتراطات وزارات الخدمات والتنسيق معها قبل التنفيذ، ويشمل بذلك تعديل مسارات خدمات البنية التحتية عند بناء المشروع والانفاق.



٭ تخويل الإدارة المختصة في البلدية بالزحزحة أو تعديل شكل أو أبعاد الموقع في حال تعارض الموقع مع خدمات بنية تحتية قائمة أو لأي دواع تنظيمية.



٭ الالتزام بقوانين البيئة والعمل على اشتراطات الهيئة العامة للبيئة المذكورة.



٭ السماح بتشغيل 10% من دورات المياه المستحدثة ضمن منطقة التطوير لتكون دورات مياه بخدمات متميزة مدفوعة الأجر.



ثالثا: تكليف البلدية بالعمل على طرح مكونات المشروع للاستثمار من خلال القطاع الخاص بما يتماشى مع نتائج دراسة الجدوى الاقتصادية وأخذا في الاعتبار التوصيات الصادرة عنها لتحقيق العائد الاقتصادي من المشروع.



رابعا: يكون الطرح عن طريق مزايدة عامة وفقا للأحكام والقوانين والأنظمة المتبعة بهذا الشأن وبعد أخذ موافقات الجهات العامة والموافقات الرقابية اللازمة مع التزام المستثمر بلوائح البناء المرعية عند تصميم المشروع والالتزام بدليل التصميم التراثي والعناصر التراثية المعتمدة للمشروع.



خامسا: إلغاء أي قرارات سابقة تتعارض مع المشروع.



وقال العبدالجادر إن اللجنة وافقت على طلب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تخصيص موقع محطة تحويل ثانوية بمنطقة القادسية قطعة 7، كما وافقت اللجنة على طلب شركة الصالحية العقارية تعديل حدود العقار الموصوف بفندق جي دبليو ماريوت بمنطقة القبلة قطعة 13، ورفضت الكتاب المقدم من اتحاد الجمعيات التعاونية وجمعية مشرف والروضة والعديلية والخالدية والشامية التعاونية بشأن قرار المجلس البلدي بخصوص مساحة كهرباء السيارات وتصليح الإطارات وتبديل الزيوت في الجمعيات التعاونية.



وأضاف أن اللجنة أبقت على جدول أعمالها كتاب رئيس المجلس البلدي بشأن تخصيص أرض المجمع النفطي في منطقة الشويخ، كما رفضت الاقتراح المقدم من العضو فهد العبد الجادر، بشأن استحداث شارع فرعي بمنطقة اليرموك قطعة 3، كما رفضت الاقتراح المقدم من العضو فهد العبد الجادر بشأن تحويل طريق إلى شارع خدمة بمنطقة الروضة قطعة 3 متفرع من شارع 39 جهة طريق المغرب السريع.



وبين أن اللجنة وافقت على طلب إضافة ارض ملاصقة للعقار الكائن بمنطقة بنيد القار ضمن القطعة 2 وأحالت كتاب شركة إدارة المرافق العمومية بشأن مشروع تعديل أنشطة مقاهي ساحة الصفاة إلى الجهاز التنفيذي للدراسة.



المواقع التي سيتم تطويرها



٭ القطعة التجارية الرابعة المطلة على سوق الذهب المركزي.



٭ القطعة التجارية الثالثة - فندق ومولات.



٭ القطعة التجارية الثالثة - مواقف سيارات متعددة الأدوار.



٭ القطعة التجارية الثالثة - مولات ومحلات تجارية. ومساحات للمهرجانات.



٭ المنطقة التجارية السادسة بجانب حديقة البلدية.



٭ المنطقة التجارية الثالثة على امتداد شارع الجزائر.



٭ القطعة التجارية الرابعة على امتداد شارع عبدالله السالم.



٭ موقع إدارة وتدوير النفايات في المنطقة التجارية الثالثة.