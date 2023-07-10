قدم عضو المجلس البلدي د.حسن كمال سؤالا عن تخصيص وترخيص مواقع التشوين.



وقال د.كمال في سؤاله: يقوم الجهاز التنفيذي في البلدية بإصدار رخصة التشوين المؤقت والتي تعتبر تصريحا مؤقتا من فرع البلدية المختص بالمحافظات، ويسمح للقائم بالعمل باستغلال مواقع محددة بمساحات مختلفة داخل أو خارج حدود موقع العمل لإقامة تشوينات ومكاتب مؤقتة وسكن عمال وغيرها من الأعمال.



وعليه، يرجى تزويدنا بالتالي:



٭ ما آلية ترخيص مواقع التشوين بأنواعها المختلفة؟ وما الموافقات اللازمة قبل إصدار الرخصة؟



٭ إفادتنا بنسخ من اللوائح والنظم والقرارات أو غيرها التي تتبعها وتطبقها البلدية عند ترخيص مواقع التشوين للمشاريع الخاصة والحكومية.



٭ متى تقوم البلدية بترخيص مواقع التشوين من دون قرار تخصيص من المجلس البلدي؟



٭ يرجى تزويدي بجدول يوضح فيه تراخيص التشوين خلال الأعوام 2021 و2022 و2023 في جميع محافظات الكويت، مع ذكر الآتي:



٭ اسم المشروع أو الموقع.



٭ نوع المشروع إن كان حكوميا أو خاصا.



٭ مساحة موقع التشوين المرخص.



٭ قرار المجلس البلدي، إن وجد.



٭ الفترة الزمنية لترخيص موقع التشوين.