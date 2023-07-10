أعلنت وزارة الخارجية عن فتح باب التوظيف في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لدرجة «ملحق ثان». وأوضحت الوزارة في بيان أن ذلك يأتي في إطار استكمال دورها في تنفيذ المهام المنوطة بها والواردة في خطة كويت جديدة 2035، المعنية بتعزيز دور الكويت ومكانتها في المحافل الدولية، وذلك عن طريق رفع نسب تمثيلها في كل المنظمات الإقليمية والدولية وتعزيز تواجدها بما يعود بالنفع العام على الشباب الكويتي.



وبينت وزارة الخارجية أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تطلب ترشيح عدد (10) مواطنين من الكويت للاختيار من بينهم للعمل بوظائف الفئة الثالثة (بدرجة ملحق ثان) وذلك وفق الشروط التي وضعتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.



واشتملت الشروط الخاصة بتعيين الموظف على أن يكون: حاملا لجنسية الكويت، غير متزوج ـ متزوجة من أجنبي ـ أجنبية قبل وخلال مدة الخدمة، أتم من العمر 23 عاما ولا يكون قد تجاوز 28 عاما، التمتع باللياقة الصحية اللازمة للتمكن من أداء مهام وظيفته، لم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو وقع فصله من وظيفة سابقة لأسباب جزائية، أدى الخدمة العسكرية في بلاده إن وجدت أو كان معفيا منها إعفاء نهائيا، حائز مؤهل جامعي وفق ما هو مبين لاحقا، بالإضافة إلى عدم وجود صلة قرابة من الدرجة الأولى أو الثانية (زوج/زوجة ـ أب/أم ـ إبن/بنت ـ أخ/أخت) مع أحد موظفي الفئات الثلاث الأولى بالأمانة العامة.



وفيما يتعلق بالشروط العلمية والعملية فتتمثل في أن يكون المرشح حاصلا على المؤهل الجامعي (بكالوريوس/ ليسانس) حديث التخرج ولا تزيد سنوات التخرج على 4 سنوات، في أحد المجالات التالية: علوم سياسية/ علوم اقتصادية/ قانون دولي/ العلوم الاجتماعية/ إدارة أعمال أو محاسبة/ السياسات السكانية/ هندسة طاقة متحصلا عليه من إحدى الجامعات العربية بتقدير لا يقل عن جيد أو بدرجة معادلة لها ومعترف بها، وتكون شهادة المؤهل معتمدة من وزارة التعليم العالي، ووزارة الخارجية في تلك الدولة.



وكذلك إتقان تام للغة العربية والتعبير والمهارات الكتابية وكتابة التقارير، والتمتع بفهم عميق للتطورات السياسية على المستوى القومي والدولي، والقدرة على التواصل مع وسائل الإعلام المختلفة.



وكشرط أساسي الإتقان التام للغة الإنجليزية (كتابة ومحادثة)، مع منح الأفضلية لمن يتقنون كذلك اللغة الفرنسية (كتابة ومحادثة)، بالإضافة الى إتقان مهارات الحاسب الآلي، ويتوجب على من يجتاز المسابقة (اختبار ومقابلة) تقديم شهادة اجتيازه لاختبار التوفل (TOEFL) بتقدير لا يقل عن 60 درجة أو (IELTS) بتقدير لا يقل عن 6 درجات، وشهادة قدرات أساسيات الحاسب الآلي (ICDL)، بحيث يتم تقديمهما قبل مباشرته للعمل.



وأوضح البيان أنه يتم منح أفضلية لحملة شهادة الماجستير، كما يفضل أن تكون لدى المرشح خبرة في مجال عمل المؤسسات الدولية.