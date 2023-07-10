

استقبل صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر في مكتبه بالديوان الأميري نائب الرئيس التركي جودت يلماز والوفد المرافق له بمناسبة زيارته للدوحة.



ونقل نائب الرئيس التركي لأمير قطر تحيات أخيه الرئيس رجب طيب أردوغان وتمنياته لسموه بموفور الصحة والعافية وللشعب القطري بالمزيد من التقدم والازدهار، فيما حمله سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تحياته لأخيه الرئيس أردوغان وتمنياته له بوافر الصحة والعافية ولشعبه الشقيق دوام النماء والرفاه.



وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا) في بيان إنه جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها خاصة في مجالي الاقتصاد والاستثمار.