قرر مجلس الوزراء اعتبار يوم الأربعاء الموافق 19 الجاري يوم عطلة رأس السنة الهجرية 1445هـ والخميس يوم راحة نظرا لوقوعه بين عطلتين تعطل فيهما الأعمال في الوزارات والمؤسسات والهيئات والأجهزة والجهات الحكومية.

وذكر مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي الذي عقد اليوم الاثنين برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، أن الدوام الرسمي يستأنف يوم الأحد الموافق 23/7/2023، أما الأجهزة ذات طبيعة العمل الخاصة فتحدد عطلتها بمعرفة الجهات المختصة بشؤونها مراعاة للمصلحة العامة.

وبمناسبة قرب حلول رأس السنة الهجرية الجديدة 1445هـ، تقدم رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح باسمه وباسم أخته وإخوانه الوزراء بخالص التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وإلى الشعب الكويتي الكريم، سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الكويت والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.