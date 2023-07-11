تشجيعا للرياضـــة والرياضيين وتقديرا من سفارة الجمهورية العربية السورية لدى الكويت للمتميزين، قام رئيس البعثة الوزير المستشار مصطفى ديوب وأعضاء السفارة بتكريم منتخب الجالية السورية لكرة القدم بقيادة الكابتن عامر جديد، وذلك بمناسبة فوز فريق الجالية ببطولة الأكاديميات والجاليات الأولى على مستوى الكويت.



وأكد رئيس البعثة الحرص على تكريم المتميزين من أبناء الجالية في جميع المجالات العلمية والرياضية، مشيرا إلى أن الفريق يستحق التكريم نظرا للجهود الكبيرة التي بذلوها في سبيل رفع علم سورية عاليا والفوز بهذه البطولة، وحرصهم على التدريب المستمر للفوز بالبطولة.



بدوره، شكر الكابتن عامر جديد رئيس البعثة وأعضاء السفارة على دعمهم ومؤازرتهم منتخب الجالية في جميع الأوقات والبطولات، كما شكر أعضاء الفريق الذين لم يدخروا جهدا ولا وقتا في سبيل الوصول إلى هذه النتائج المشرفة.