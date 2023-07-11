الدوحة - فريد عبدالباقي



فتح النادي العربي القطري باب التفاوض مع المحترف السوري لنادي أهلي جدة السعودي عمر السومة، للانضمام إلى صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي.



وكانت إدارة أهلي جدة، قررت عدم استمرار السومة مع الفريق في الموسم المقبل، وذلك بعد التعاقد مع المهاجم البرازيلي لنادي ليفربول الإنجليزي روبرتو فيرمينو، في صفقة انتقال حر لمدة 3 مواسم. ومن المتوقع أن يدخل العربي في منافسة قوية على السومة، الذي ينتهي عقده في يونيو 2024، حيث لعب السومة مع العربي لمدة موسم واحد بنظام الإعارة، حقق خلال تلك الفترة وصافة الدوري القطري، ولقب كأس أمير قطر، بالإضافة إلى حصوله على وصافة الدوري القطري. وينافس العربي الزمالك المصري الذي يرغب في الحصول على خدمات السومة.



هذا، وأعلن الأهلي القطري تعاقده رسميا مع الدولي التونسي نعيم السليتي قادما من الاتفاق السعودي في صفقة انتقال حر لمدة موسمين. واختار اللاعب القميص رقم 10 خلال مسيرته المقبلة في الدوري القطري. وبذلك ينضم إلى الرباعي المحترف الإيفواري إدريسا دومبيا، والجزائري سفيان هني، والأردني يزن النعيمات، والفرنسي عمر ياساني. ويخوض الأهلي معسكرا أوروبيا في النمسا خلال الفترة من 15 يوليو حتى 5 أغسطس المقبل.



إلى ذلك، نجح نادي أم صلال في ضم المحترف الجزائري لنادي نانت الفرنسي أندي ديلور، لمدة موسمين. ويعتبر ديلور المحترف الجزائري الثالث في صفوف أم صلال الذي ضم الثنائي فيكتور لكحل، ونعيم العيدوني هذا الصيف، بالإضافة إلى المحترف المغربي أسامة طنان.



من ناحية أخرى، وجه نادي المرخية شكره إلى 10 لاعبين دفعة واحدة من بينهم: فريد المرهوبي، وخالد رضوان والعماني جميل اليحمدي، والثنائي المغربي أيوب عسال، وأيوب عزي، وزي توربو، وجون بينسون، وهشام كمال، ومحمود جمال. في الوقت الذي أعلن تعاقده مع لاعب الغرافة مؤيد حسن، ولاعب الشمال عبدالعزيز متولي.



وفي المقابل، انضم المهاجم الإسباني لنادي ليدز يونايتد الإنجليزي رودريغو مورينو إلى نادي الريان، لمدة موسمين، وذلك بعد أن اجتاز الكشف الطبي بنجاح.