

عزز أبطال منتخبنا الوطني للمبارزة رصيد الكويت من الميداليات الملونة في دورة الألعاب العربية الخامسة عشرة التي تستضيفها الجزائر حتى 15 الجاري، بعد الحصول على ميداليتين (فضية وبرونزية) لترتفع حصيلة وفد الكويت في الدورة الى ست ميداليات مختلفة (3 فضيات و3 برونزيات) حتى الآن مع تبقي أربعة أيام على نهاية الدورة.



وفي منافسات المبارزة تمكن لاعب منتخبنا الوطني علي النصار من الفوز بالميدالية الفضية في مسابقة فردي فلوريه، كما حقق اللاعب علي فاضل الميدالية البرونزية في ذات المسابقة، لتضاف الميداليتان الى ميداليات ألعاب القوى الأربع (فضيتين وبرونزيتين) التي جاءت عن طريق الأبطال يعقوب اليوحة فضية سباق 110 أمتار حواجز، ومثلها لعيسى الزنكوي في مسابقة قذف القرص، بينما حصل كل من مضاوي الشمري وعبدالرحمن العازمي على برونزيتين في سباق 100 متر ورمي الرمح على التوالي.



وفي جانب متصل، حرص المدير العام للجنة الاولمبية الكويتية رئيس الوفد المشارك في الدورة اللواء متقاعد محمد الخلفان، على زيارة لاعبي منتخبنا الوطني للمبارزة في مقر إقامتهم بوجود رئيس اتحاد اللعبة عبدالكريم الشملان، وأثنى الخلفان على الجهود الكبيرة التي يقدمها اللاعبون في المنافسات والتي توجت بحصولهم على ميداليتين فضية وبرونزية، متمنيا لهم تحقيق مزيد من الانجازات في المنافسات القادمة من الدورة.



من جانبه، عبر رئيس اتحاد المبارزة عبدالكريم الشملان عن ثقته الكبيرة باللاعبين وقدرتهم على تقديم افضل المستويات الفنية لنجاح المهمة المطلوبة منهم بصعود منصات التتويج ورفع علم الكويت.



الى ذلك تخوض لاعبات منتخبنا الوطني للدراجات الهوائية لطيفة الياسين ونورة العميري في الحادية عشرة صباح اليوم منافسات سباق فردي سيدات ضد الساعة لمسافة 15.5 كم.



فيما يسعى لاعب منتخبنا الوطني للمصارعة الحرة عبدالله شهاب الى الظهور بشكل مشرف في منافسات المصارعة الحرة في وزن تحت 86 كغم.



وسيبدأ لاعب منتخبنا الوطني للشطرنج بدر الهاجري مبارياته في الخامسة عصرا في منافسات نظام اللعب السريع.