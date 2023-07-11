شهدت مناطق شمال سورية تصعيدا كبيرا بين قوات الحكومة السورية وقوات سوريا الديموقراطية (قسد) الكردية من جهة، وفصائل المعارضة السورية الموالية لتركيا من جهة أخرى.



وأقر قائد بالجيش الوطني التابع للمعارضة السورية «مقتل 5 عناصر من مقاتليه واصابة 3 آخرين في تسلل لمقاتلي «قسد» على نقاط للجيش الوطني في منطقة باصوفان وكباشين في منطقة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي».



وأكد القائد العسكري لوكالة الأنباء الألمانية «استخدم مقاتلو «قسد» في عملية التسلل التي جرت بعد منتصف ليل أمس الأول، أجهزة رؤية ليلية أميركية متطورة وكواتم بنادق مزودة بأجهزة كاتم صوت بحيث لم يصدر صوت إطلاق نار على المواقع التي تعرضت لعملية التسلل».



ودعا القائد العسكري الجيش التركي إلى «تزويد الجيش الوطني بكل المعدات الحديثة لمواجهة مقاتلي حزب العمال (الكردستاني)».



من جانبه، أكد مصدر في المعارضة السورية مقتل جندي تركي وإصابة آخر في قصف لقوات «قسد» على نقطة على قاعدة البحوث العملية شرق مدينة إعزاز شمال حلب.



وأضاف المصدر «القصف الصاروخي من قوات قسد طال عددا من المواقع في محيط مدينة عزاز، وأطلق الجيش التركي مسيرات استهدفت عددا من المواقع العسكرية التابعة لقسد في مدينة تل رفعت سقط خلالها قتلى وجرحى».



وقال المصدر إن «فصائل المعارضة استهدفت رتلا وموقعا للقوات الحكومية السورية والروسية في بلدة جورين بريف حماة الشمالي الغربي، مما أسفر عن قتل وجرح 5 عناصر من القوات الحكومية السورية».