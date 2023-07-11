قال مندوبنا الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير ناصر الهين أمس إن الكويت شاركت مع مجموعة الدول الإسلامية في إعداد مشروع قرار يهدف الى مواجهة الكراهية الدينية المتمثلة في التحريض على التمييز أو العداء أو العنف ويستند في مفرداته إلى مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.



وأضاف السفير الهين في تصريح لـ «كونا» أن مشروع القرار الذي سيتم طرحه ومناقشته اليوم الثلاثاء أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يؤكد ضرورة تطبيق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وكذلك إعلان القضاء على جميع أشكال عدم التسامح والتمييز على أساس المنطقة أو المعتقد.



وأكد وجود قناعة كاملة لدى المجموعة الإسلامية بالمجلس والدول ذات الاهتمام المشترك بخطورة تزايد حوادث تدنيس الكتب المقدسة ودور العبادة والرموز الدينية لأن هذه التوجهات تشكل تحريضا على التمييز أو العداء أو العنف فضلا عن كونه عملا استفزازيا واضح، مشددا على أهمية إصدار مثل هذا القرار من مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بتوافق الآراء، موضحا أن المجموعة الإسلامية تناقش المشروع مع مختلف المجموعات الجغرافية وفق معطيات التقرير المعنون بـ «مكافحة الكراهية ضد المسلمين للقضاء على التمييز والتعصب على أساس الدين أو المعتقد» الذي يوثق تأثيرات حقوق الإنسان ودوافع هذه الظاهرة المتنامية وغيرها من التقارير في هذا الإطار.



وأوضح أن هذا القرار يؤكد أن حرية الدين أو المعتقد وحرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي والحق في حرية تكوين الجمعيات هي حقوق مترابطة ويعزز بعضها البعض ويجب أن تؤدي هذه الحقوق دورا في مكافحة جميع أشكال التعصب والتمييز على أساس الدين أو المعتقد وليس استخدامها للإساءة للآخر، مبينا أن ممارسة الحق في حرية التعبير تحمل في طياتها واجبات ومسؤوليات خاصة على النحو المنصوص عليه في المادتين 19 و20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.



تأكيد كويتي على أولوية أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية



جنيف ـ كونا: أكد مندوبنا الدائم لدى الامم المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى في جنيف السفير ناصر الهين أمس ضرورة إبقاء البند المعني بحالة حقوق الإنسان في الاراضي العربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية مدرجا في جدول أعمال مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان لضمان ان يكون ضمن أولويات عمله.



وقال السفير الهين، في كلمة الكويت أمام المجلس، انه «يتعين على المجلس التصدي لاستمرار إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي وآخرها ما شهده العالم في مدينة جنين من انتهاكات ضد المدنيين العزل وهي امتداد لسجل الجرائم وإرهاب الدولة الذي تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني».



وأضاف ان «الكويت تطالب المجلس بالتحرك الجاد في تفعيل كل الآليات وإجراء تحقيقات مستقلة وشاملة لارتكاب جرائم دولية، كما تدعو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى النظر في الحرمان المتعمد للأشخاص من الحصول على محاكمة عادلة واستخدام التعذيب على نطاق واسع ومؤسسي».



وأعرب السفير الهين عن قلق الكويت العميق وإدانتها للمتسبب في تردي حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة التي سلط عليها الضوء تقرير المقرر الخاص بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.