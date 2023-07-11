استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح أمس رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون.



كما استقبل سمو ولي العهد بقصر بيان صباح أمس رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون وأعضاء مكتب المجلس لدور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر كلا من نائب رئيس مجلس الأمة محمد المطير، وأمين سر المجلس د.مبارك الطشه، ومراقب المجلس د.محمد الحويلة، ورئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية مهند الساير، ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية شعيب المويزري، ورئيس لجنة الأولويات عبدالله فهاد، وأمين عام مجلس الأمة خالد أبوصليب، وذلك بمناسبة تشكيل هيئة المكتب.



إلى ذلك، بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى السير كورنيليوس ألفين سميث حاكم عام جزر البهاما الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، راجيا له دوام الصحة والعافية.