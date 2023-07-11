بشرى شعبان



تحت شعار «سلامتهم أهم»، أطلقت الهيئة العامة للقوى العاملة حملة توعوية بعدة لغات عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، مناشدة عبرها العمالة وأصحاب الأعمال بضرورة الالتزام بقرار حظر العمل خلال وقت الظهيرة من الساعة 11 ظهرا حتى 4 عصرا، وذلك من بداية شهر يونيو حتى نهاية أغسطس من كل عام.



وخصصت الحملة للمواطنين والمقيمين رقم هاتف 24936192 للتواصل مع فريق التفتيش وقت الظهيرة والإبلاغ عن تشغيل العمالة خلال ساعات الحظر.



تجدر الإشارة إلى أن فريق التفتيش على تنفيذ القرار مستمر بجولاته الميدانية منذ بداية يونيو إلى نهاية أغسطس.