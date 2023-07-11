عاطف رمضان



واصلت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ممثلة بفريق الضبطية القضائية حملاتها المستمرة مع لجنة التصدي لظاهرة العزاب والمشكلة قبل شهر برئاسة مدير عام البلدية بالوكالة ورئيس لجنة التصدي لظاهرة العزاب م.سعود الدبوس بمشاركة عدة جهات حكومية لقطع التيار عن العقارات التي يقطنها عزاب بالسكن النموذجي.



وفي هذا السياق، قال نائب رئيس الفريق والمشرف على الحملات أحمد الشمري إن الحملات مستمرة وستزداد وتيرة قطع الكهرباء خلال الفترة المقبلة، داعيا جميع ملاك العقارات التي يقطنها عزاب وأيضا المستثمرون الى تحري الدقة والحذر ومتابعة شؤون تلك العقارات حتى لا يتم قطع التيار عنها من خلال الفرق الميدانية.



وأضاف الشمري: قطعنا التيار الكهربائي عن أكثر من 100 عقار مخالف للعزاب في أقل من شهر، مشيرا الى قطع التيار بشكل كلي حسب وجود العزاب داخل تلك العقارات، داعيا الجميع الى الانتباه لأن اللجنة جادة في حل هذه المشكلة سواء من خلال الإخلاء الطوعي للمالك أو فرض العقوبات على الملاك والمستثمرين الأجانب.