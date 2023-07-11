القاهرة - هناء السيد



دعا أعضاء المكتب التنفيذي وممثلو الكويت في مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة نائب رئيس المكتب التنفيذي محمد الياسين وعضو مكتب التنفيذي الشباب الكويتي سلمان المبارك، الشباب الكويتي الى المشاركة بجائزة مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة للشباب العربي المتميز في نسختها الـ 13.



وأوضح الياسين أن مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة يعتبر منبر الشباب منذ 2003 بالتعاون مع جامعة الدول العربية، حيث يتم تبني قضايا الشباب ودعم الشباب في المجالات التنموية وإيصال صوت الشباب العربي، مضيفا أنه على مدار عشرين عاما قدم المجلس 12 نسخة لجائزة مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة للشباب العربي المتميز، وهي اول جائزة بالوطن العربي للشباب العربي المتميز تنظم تحت رعاية جامعة الدول العربية وبالتعاون والتنظيم المشترك مع الامانة العامة لجامعة الدول العربية قطاع الشؤون الاجتماعية إدارة «منظمات المجتمع المدني والشباب والرياضة وفاز بها خلال النسخ الاثنتي عشرة المئات من القادة الشباب الملهمين بتجاربهم والمبدعين بأعمالهم والمنجزين بأدائهم وكفاءتهم.



وأضاف: باتت جائزة مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة للشباب العربي المتميز مصدرا للامل والتفاؤل والدافع للمئات من الشباب العربي للعمل والانجاز في خدمة الوطن والعروبة، واليوم تدخل الجائزة في نسختها الثالثة عشرة على التوالي، بالتزامن مع مرور عشرين عاما على تأسيس مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة منذ انطلاق اعماله عام 2003.



هذا، وتركز الجائزة هذا العام على اعمال الشباب العربي المنجزة والمؤثرة في تحقيق التنمية المستدامة ببلدانهم، فقد اتخذت اللجنة المنظمة للجائزة شعار «حقق حلمك بالاستدامة» ويأتي اتخاذ الشعار تحفيزا للشباب العربي تجاه الاعمال المنجزة والمؤثرة على ارض الواقع والتي تتوافر فيها صفة الاستدامة والتأثير الواقعي بما يخدم بلداننا العربية.



وأشار الياسين إلى أن الجائزة تهدف الى تكريم المتميزين والمبدعين والمؤثرين من شباب الامة العربية وأصحاب المبادرات المؤثرة بالوطن العربي على اعمالهم المتميزة المنفذة على ارض الواقع ببلدانهم في مجال التنمية المستدامة، وكذلك على ترسيخ قيم العمل التطوعي والعام لدى الشباب العربي، وتعظيم حب الوطن والانتماء والعمل المشترك، وإبراز جهود الشباب العربي المتميز ليكون نموذجا يحتذى لدي باقي الشباب، وإعطاء الشباب العربي المتميز حقه المعنوي في التقدير لما يقوم به من انجازات اثرت على ارض الواقع ببلدانهم، وتحفيز الشباب العربي على العمل بالشراكة مع الجهات الرسمية لتحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى إبراز المبادرات الشبابية الملهمة وعرضها للاستفادة منها بالدول العربية.