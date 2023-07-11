التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين يوم 29 يونيو الماضي رئيس «فاغنر» يفغيني بريغوجين بعيد أيام من فشل التمرد المسلح للمجموعة المسلحة، على ما أعلنت الرئاسة الروسية امس.



وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن اللقاء استمر «ثلاث ساعات تقريبا»، مشيرا إلى مشاركة 35 شخصا لا سيما «كل القياديين» في مجموعة فاغنر. وأضاف أن الرئيس الروسي أعطى «تقييمه لأنشطة» فاغنر على الجبهة الأوكرانية «ولأحداث الرابع والعشرين من يونيو» يوم تمرد المجموعة المسلحة.



ولفت بيسكوف إلى أن بوتين أصغى لقادة فاغنر «وعرض عليهم بدائل لعملهم في المستقبل ولاستخدامهم للأغراض العسكرية». وتابع «قدم قادة فاغنر روايتهم للأحداث. شددوا على أنهم، جنود رئيس الدولة والقائد العام فلاديمير بوتين وأكدوا أنهم على اسـتـعـداد لـمواصلة القتال من أجل الوطن». وأدلى بيسكوف بتصريحاته ردا على مقال نشرته صحيفة «ليبيراسيون» الفرنسية الجمعة وأكدت فيه من مصادر في الاستخبارات الغربية أن بريغوجين محتجز في الكرملين حيث دعي مع القادة الرئيسيين في فاغنر.



الى ذلك، أعلن مسؤول غربي امس أن حلف شمال الأطلسي «ناتو» سيزيل عائقا أساسيا أمام عضوية أوكرانيا في الحلف. وقال المسؤول لوكالة فرانس برس طالبا عدم الكشف عن اسمه إن اجتماع الحلفاء في ليتوانيا سيتخلى عن مطلب «خطة عمل العضوية» اللازمة لترشيح أوكرانيا. وكان وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا أعلن في وقت سابق على تويتر أنه «إثر محادثات مكثفة، توصل الحلفاء في حلف الأطلسي إلى توافق على إزالة خطة عمل العضوية من طريق أوكرانيا نحو العضوية». ورحب كوليبا بهذه الخطوة باعتبارها «قرارا منتظرا منذ فترة طويلة أدى إلى إبطاء طريقنا نحو حلف الأطلسي».



من جهة اخرى، أعلنت مصادر حكومية في برلين امس أن ألمانيا ستعلن عن حزمة «كبرى» من المساعدات العسكرية لكييف بمناسبة القمة التي سيعقدها حلف شمال الأطلسي في فيلنيوس وسيبحث فيها خصوصا دعم الجيش الأوكراني.