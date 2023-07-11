القاهرة ـ محمد صلاح



بعد اشتعال الخلاف الشديد بين نجمي الطرب علي الحجار ومدحت صالح بسبب مشروع «100 سنة غنا» وإعلان كل منهما امتلاكه فكرة وتفاصيل المشروع وتبادلهما الاتهامات، حيث وصل الأمر لتقديم شكاوى في نقابة المهن الموسيقية وعدة هيئات فنية أخرى، تحول الصراع الى زوجتي المطربين وإطلاق التصريحات الساخنة، فقد اكدت هدى زوجة الحجار دعمها له في مشروع 100 سنة يعمل عليه ويجهزه بتفاصيله منذ سنوات طويلة جدا وشبه متفرغ لإطلاق حلمه، وفجأة يجد من يخطفه منه ويقتل حلمه ويغتال جهده، وهو لن يصمت او يستسلم لأنه يدافع عن عمله ومشروعه وفكرته.

وأعلنت أن حفل زوجها الأخير أكد أن جمهوره ومحبيه وأصدقاءه يدعمونه جدا، وفي الوقت نفسه يوجد من يقاتل من أجل إبعاد زوجها عن الغناء.



على الجهة الأخرى، أعلنت نورا الباز زوجة مدحت صالح، انها في قمة السعادة بسبب نجاح حفل زوجها، وكتبت له على صفحتها الشخصية على فيسبوك «عندما يقدم الأستاذ حفلا للأساتذة.. فخورة بيك شرفت مصر والوطن العربي»، وقررت أنها ستكون داعمة باستمرار له.