

هادي العنزي



واصل الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي السالمية تعزيز صفوف الفريق بالصفقات المحلية، وذلك قبل انطلاق منافسات الدوري الممتاز بفترة كافية. وأمس، أعلن السالمية عن صفقة جديدة تمثلت في ضم لاعب نادي الكويت السابق الدولي عبدالمحسن التركماني بعد انتهاء فترة تعاقده مع «العميد»، كما ضم لاعب النادي العربي والنصر السابق زيد زكريا، لينضما إلى كوكبة من اللاعبين المحليين تم التعاقد معهم مؤخرا، من بينهم سعود الجناعي وحسن العنزي وعثمان الدوسري وفهد صباح ومعاذ الظفيري.



إلى ذلك، يتوقع أن يباشر السماوي تدريباته السبت المقبل، تحضيرا لمنافسات الدوري المقرر انطلاقه 24 أغسطس المقبل، على أن يخوض فترة تحضيرية محلية تمتد لأسبوعين بقيادة مدربه د. محمد المشعان، على أن يعقبها معسكر خارجي مطلع الشهر المقبل في صربيا أو تركيا، سيخوض الفريق خلاله عددا من المباريات الودية، وصولا لأفضل جاهزية فنية وبدنية ممكنة قبل بداية الموسم.