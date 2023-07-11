

قال مدير المنتخب الوطني الأولمبي جراح العتيقي إن الأزرق سيباشر تدريباته نهاية يوليو الجاري، وذلك استعدادا لخوض منافسات المجموعة السادسة لتصفيات كأس آسيا تحت 23 سنة والتي ستستضيفها الكويت سبتمبر المقبل ضمن المجموعة التي تضم منتخبات العراق وتيمور الشرقية وماكاو.



وأضاف العتيقي أن الأزرق الأولمبي سينتظم في معسكر خارجي، يخوض خلاله عددا من المباريات الودية.



من جانب آخر، كلف الاتحاد العربي لكرة القدم المراقب الإداري الآسيوي فهد البراك للمشاركة في إدارة مباريات نهائيات كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال. كما تم اختيار الحكام الدوليين: الحكم أحمد العلي (ساحة) والحكمان المساعدان عبدالهادي العنزي وأحمد صادق، للمشاركة في إدارة مباريات نهائيات البطولة التي ستقام منافساتها في المملكة العربية السعودية في الفترة من 27 يوليو الجاري حتى 12 أغسطس المقبل.