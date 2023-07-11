رصد علماء أكثر الكواكب لمعانا على الإطلاق خارج المجموعة الشمسية، وفق دراسة نشرت مؤخرا كشفت نتائجها عن عالم حارق تمطر فيه سحب معدنية قطرات من التيتانيوم.



وهذا الكوكب الخارجي الغريب الذي يقع على مسافة أكثر من 260 سنة ضوئية من الأرض، يعكس 80% من ضوء نجمه المضيف، وفق ملاحظات جديدة من تلسكوب «كيوبس» الفضائي الأوروبي.



وهذا أول كوكب خارج المجموعة الشمسية يضاهي سطوع كوكب الزهرة، وهو ألمع جسم في سماء كوكبنا الليلية، باستثناء القمر. ويحمل هذا الكوكب الخارجي المكتشف في العام 2020، وهو بحجم نبتون، اسم LTT9779b، وهو يدور حول نجمه في 19 ساعة فقط.



وبسبب هذا القرب، تصل حرارة وجهه المضيء إلى 2000 درجة، وهي درجة حرارة تعتبر مرتفعة جدا بما لا يتيح تشكل الغيوم. ومع ذلك، فإن انعكاس LTT9779b يشير إلى وجود سحب.