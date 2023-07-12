علاء مجيد



جاءت عمليات شراء الكويتيين في الأسهم الإماراتية بسوق أبوظبي للأوراق المالية خلال النصف الأول من العام الحالي بقيمة 402.96 مليون درهم (ما يعادل 33.72 مليون دينار)، مقابل مبيعات في الأسهم بلغت 497.44 مليون درهم (41.63 مليون دينار)، ليبلغ صافي تعاملاتهم البيعية بقيمة 94.48 مليون درهم (ما يعادل 7.91 ملايين دينار).



كما سجلت عمليات شراء الكويتيين بالأسهم الإماراتية بسوق أبوظبي للأوراق المالية خلال شهر يونيو الماضي بقيمة 98.60 مليون درهم (ما يعادل 8.25 ملايين دينار)، مقابل مبيعات في الأسهم بلغت 154.94 مليون درهم (12.97 مليون دينار)، ليبلغ صافي تعاملاتهم البيعية بقيمة 56.34 مليون درهم (ما يعادل 4.72 ملايين دينار).



وعلى صعيد دول مجلس التعاون الخليجي، سنجد أن الخليجيين جاءت مشترياتهم في بورصة أبوظبي منذ بداية العام حتى نهاية يونيو الماضي بقيمة 3.74 مليارات درهم (ما يعادل 310 ملايين دينار)، وعمليات بيع بقيمة 2.71 مليار درهم (ما يعادل 230 مليون دينار)، لتبلغ صافي تعاملاتهم الشرائية منذ بدابة العام بقيمة 1.03 مليار درهم (ما يعادل 86 مليون دينار).



وجاءت مشتريات الخليجيين في بورصة أبوظبي خلال شهر يونيو الماضي بقيمة 650.16 مليون درهم (ما يعادل 54.41 مليون دينار)، وعمليات بيع بقيمة 525.72 مليون درهم (ما يعادل 44 مليون دينار)، لتبلغ صافي تعاملاتهم الشرائية خلال الشهر الماضي بقيمة 124.44 مليون درهم (ما يعادل 10.41 ملايين دينار).