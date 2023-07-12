قالت شركة الأبحاث العقارية «سي.بي.آر.إي» إن أسعار العقارات السكنية في دبي ارتفعت في السنة المنتهية في 30 يونيو 2023 بأسرع وتيرة منذ ما يقرب من عقد، إذ قفزت 16.9%، كما قفز متوسط الإيجارات 22.8%، وبلغ متوسط سعر المتر المربع من الشقق 13.93 ألف درهم (51.16 دولارا)، وبلغ متوسط سعر المتر المربع من الفيلات 16.41 ألف درهم. وصارت دبي، التي توجد بها أعلى ناطحة سحاب في العالم وجزر اصطناعية على شكل نخيل، واحدة من أسرع المدن نموا، إذ بلغ عدد السكان 3.6 ملايين نسمة في الخامس من يوليو الجاري، وفقا لمركز الإحصاء بالإمارة، وقد ازدهر سوق العقارات في دبي في أعقاب انتعاش اقتصادي سريع بعد وباء كورونا وتيسير قواعد الإقامة.



ووفقا لشركة سي.بي.آر.إي، تم بيع 9876 وحدة سكنية في يونيو بزيادة 18.8% عن العام السابق، مع ارتفاع المبيعات على الرسوم قبل التنفيذ 44.9%، بينما تراجعت مبيعات السوق الثانوية 0.5%، وارتفع متوسط الإيجارات 22.8% في العام حتى 30 يونيو، متباطئا عن معدل نمو بلغ 24.2 في نهاية مايو.