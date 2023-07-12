أعلنت شركة المجموعة البترولية المستقلة عن انتهاء الإدارة المالية للشركة من إعداد النتائج الأولية لأداء الربع الثاني من العام الحالي، والمنتهي في 30 يونيو 2023، حيث من المتوقع أن يصل صافي الربح إلى 2.35 مليون دينار تقريبا، ما يعادل 13.03 فلسا للسهم الواحد، مقارنة بأرباح قيمتها 2.28 مليون دينار للربع الثاني من 2022، بربحية للسهم الواحد بلغت 12.61 فلسا.



وأوضحت الشركة في بيان صحافي، أنها تتوقع وصول صافي الربح للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2023 إلى 3.82 ملايين دينار تقريبا، ما يعادل نحو 21.15 فلسا للسهم الواحد، وذلك مقارنة بصافي الربح للنصف الأول من عام 2022 بلغ 3.63 ملايين دينار، والتي تعادل 20.12 فلسا للسهم الواحد. هذا، وستقوم الشركة بالإعلان عن طريق شركة بورصة الكويت عن النتائج النهائية للربع الثاني لعام 2023 بعد مراجعتها من قبل مدقق الحسابات خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة.