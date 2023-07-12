أعلن بنك برقان اليوم عن أسماء العشرين فائزا في السحب الشهري لحساب كنز، والذين سيحصل كل منهم على جائزة نقدية بقيمة 2000 دينار، يدخل هذا السحب كل عملاء حساب كنز الذين يحافظون على رصيد أدنى قدره 200 دينار لمدة أسبوع على الأقل قبل تاريخ السحب، وتزداد فرصهم في الفوز كلما ازدادت إيداعاتهم في الحساب، وفيما يلي أسماء الفائزين:



عائشه ناصر المنصور، عايشه عبدالله المحري، علي ناصر الصفار، الشيخ أمير فهد الصباح، عزيزه صادق القلاف، عيسى اكبر كردوني، فاطمه خالد خلف، حسن محمد النعمه، خالد عبدالكريم الصالح، خالد محمد العنزي، خالد زهير علي، كيندا مهند اسكندر، محمد طاحون، محمد فايز الذربان، محمد رشيد الصايل، موضي راشد الراشد، ناصر محمد محمود، سعاد حسين الدشتي، وليد أحمد النجار، زبن فارس الظفيري.



ويقدم بنك برقان بالإضافة إلى السحب الشهري، سحبا نصف سنوي بقيمة 500 ألف دينار وسحبا سنويا بقيمة 1.5 مليون دينار، وحساب كنز متاح لأي فرد ويمكن فتحه بالدينار الكويتي أو بالعملات الرئيسية (الدولار الأميركي واليورو والناتج المحلي الإجمالي) بإيداع 200 دينار كحد أدنى.