ارتفع رصيد الكويت من الميداليات الملونة في دورة الألعاب العربية الـ 15 التي تستضيفها الجزائر حتى 15 الجاري، الى ثماني ميداليات (4 فضيات و4 برونزيات) بعد أن تمكن منتخبنا الوطني للمبارزة من الحصول على ميداليتين جديدتين(فضية وبرونزية).



وواصل أبطال المبارزة تألقهم لليوم الثاني على التوالي بعد أن نجح اللاعب حسين الفودري في الفوز بفضية مسابقة فردي الرجال لسلاح (ايبيه)، كما أحرز عبدالعزيز الشطي برونزية المسابقة ذاتها، بينما منعت الإصابة محمد الفضلي من التنافس على احدى الميداليات في ثمن نهائي مسابقة سلاح «سابر» واضطر للانسحاب، لتضاف ميداليتا الفودري والشطي الى الحصيلة الاجمالية لتصبح 8 ميداليات بعد ان فاز في وقت سابق الأبطال علي النصار وعلي فاضل بفضية وبرونزية فردي فلوريه على التوالي، ويعقوب اليوحة (فضية سباق 110 حواجز) وعيسى الزنكوي (فضية قذف القرص) والعداءة مضاوي الشمري (سباق 100 متر) وعبدالرحمن العازمي برونزية (رمي الرمح).



ويشارك وفد الكويت بعدد 32 لاعبا ولاعبة يمثلون 6 رياضات مختلفة تشمل ألعاب القوى (رجال وسيدات)، المبارزة (رجال)، الدراجات الهوائية (رجال وسيدات)، المصارعة (رجال)، الشطرنج (رجال وسيدات)، والريشة الطائرة (رجال وسيدات).



إلى ذلك، أقام سفير الكويت لدى الجزائر محمد الشبو مأدبة عشاء للبعثة الكويتية المشاركة في الدورة بحضور رئيس الوفد اللواء متقاعد محمد الخلفان، ورئيس اتحاد المبارزة عبدالكريم الشملان، ومدير وفد الدراجات الهوائية عيسى القبندي ومدير وفد الريشة الطائرة عبدالله محمد وأعضاء العلاقات العامة حمزة الشطي وقصي المؤمن وحسن الفرحان وعدد من أعضاء اللجان الإعلامية.