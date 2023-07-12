دعا حسين المسلم مدير عام المجلس الأولمبي الآسيوي ورئيس الاتحاد الدولي للألعاب المائية إلى طي صفحة انتخابات رئاسة المجلس الأولمبي والتي أسفرت عن فوز الشيخ طلال الفهد بمنصب الرئيس.



وهنأ المسلم في بيان رسمي الشيخ طلال الفهد بمناسبة فوزه برئاسة المجلس الأولمبي الآسيوي مؤكدا على ضرورة الالتزام بالروح الرياضية وفق المنافسة الشريفة وقال: أهنئ صديقي العزيز الشيخ طلال الفهد على هذا المنصب وأتمنى له كل التوفيق في مهمته القادمة.



وأضاف: لقد طويت صفحة انتخابات رئاسة المجلس الأولمبي الآسيوي ونتطلع نحو المستقبل، فأنا الآن موجود في اليابان حيث نستعد لبطولة العالم للألعاب المائية في النصف الثاني من هذا الشهر، بمشاركة 209 دول.



وأكد «إننا نعمل لنجاح دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة في هانغتشو بالصين من 23 سبتمبر حتى 8 أكتوبر المقبلين، ونعمل كفريق واحد منذ نحو 41 عاما منذ تأسيس المجلس الأولمبي الآسيوي، وسرنا من نجاح إلى نجاح وأتطلع الآن للتعاون لمصلحة الحركة الأولمبية الآسيوية».