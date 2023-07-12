اعتمــــدت الجمعيـــة العمومية للاتحاد الآسيوي لألعاب القوى امس في اجتماعها العادي الذي عقد في تايلند تزكية سيار العنزي لمنصب نائب رئيس الاتحاد للسنوات الأربع المقبلة.



وقال العنزي إن هذا الاعتماد من قبل الدول الأعضاء يأتي توافقا مع النظام الأساسي الجديد للاتحاد القاري كونه يرأس حاليا اتحاد غرب آسيا للعبة.



وأضاف انه سيسعى مع رئيس الاتحاد الآسيوي دحلان الحمد وباقي نواب وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد القاري الى تطوير مسابقات وبطولات الاتحاد للارتقاء بمستويات كافة الدول الآسيوية، لاسيما أن منتخبات القارة شهدت تطورا لافتا خلال الأعوام الأخيرة.