ذكر ترينت ألكسندر أرنولد، ظهير ليفربول، أن فريقه بحاجة للاقتراب من المثالية، من أجل منافسة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز. وأنهى ليفربول الموسم الماضي في المركز الخامس بفارق 22 نقطة عن البطل «السيتي»، ليفشل في التأهل لدوري الأبطال ويكتفي بالمشاركة في الدوري الأوروبي الموسم المقبل. وأكد أرنولد في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس أنه يحترم كل مسابقة يشارك بها فريقه، وقال: «لكن إذا سألتنا في نفس هذا التوقيت العام الماضي ما إذا كنا نريد إنهاء الموسم في المركز الخامس، فستكون إجابتنا لا والأمر ذاته الآن، ولا نريد إنهاء الموسم المقبل في المركز الخامس، نسعى للفوز بالدوري، نريد أن ننافس ونتواجد في سباق الألقاب والمشاركة في دوري الأبطال، وعدم التواجد بتلك المسابقة الموسم المقبل هو أمر محبط»، مضيفا: نعرف كيفية الفوز بالدوري، ونعرف كيفية تحدي «السيتي» والسير معه خطوة بخطوة، نحتاج للاقتراب من المثالية طوال الموسم، وهذا ما نتطلع إليه.



وأشار أرنولد الى أن «الريدز» يحتاج لثبات المستوى، مبينا: في الموسم الماضي حققنا نتائج جيدة أمام الفرق الكبرى، لكن أهدرنا نقاطا بصورة محبطة خارج ملعبنا، هذه هي الأمور التي نحتاج إلى تصحيحها.