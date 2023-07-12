الدوحة ـ فريد عبدالباقي



انضم البرازيلي برونو تاباتا إلى صفوف نادي قطر القطري لمدة موسم واحد قادما من نادي بالميراس البرازيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك ضمن خطط النادي القطري لتدعيم صفوفه بمحترفين متميزين استعدادا لانطلاق الموسم الجديد في 17 أغسطس المقبل. وبذلك ينضم تاباتا إلى محترفي الفريق المغربي بدر بانون، والعراقي بشار رسن، والإسباني خافيير مارتنيز، والكونغولي بين مالاونغا. في الوقت الذي أعلن نادي قطر عن رحيل أربعة لاعبين عن صفوفه وهم: الأرجنتيني خافيير باستوري، والمغربي نبيل بهوي، والثنائي القطري عبدالرحمن الجاسم وخالد وليد، كما نجحت الإدارة القطراوية في ضم ثنائي نادي الدحيل عبدالله الأحرق وعلي مال الله على سبيل الإعارة، علاوة على عبدالله المفتاح من نادي الوكرة.من ناحية أخرى، أقام الاتحاد الآسيوي لألعاب القوى بالعاصمة التايلاندية (بانكوك) احتفالية كبيرة بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيس الاتحاد بحضور أكثر من 500 شخصية رياضية في ألعاب القوى على مستوى العالم والقارة الآسيوية من الإداريين والرياضيين والأبطال السابقين.



وأعلن الاتحاد الآسيوي عن جوائز أفضل الرياضيين في القارة للموسم الماضي في جميع الفئات، حيث توزعت الجوائز بين الرياضيين في الهند وتايلاند والصين واليابان. وأسفرت جوائز الاتحاد الآسيوي عن فوز القطري معتز برشم بلقب الرياضي الأفضل، وهو بطل العالم لثلاث مرات على التوالي في الوثب العالي كأول رياضي يحقق هذا اللقب في تاريخ ألعاب القوى.