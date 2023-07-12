طمأنت نجمة البوب الأميركية مادونا (64 عاما) محبيها، بأنها «تتماثل للشفاء» عقب إصابتها بـ «عدوى بكتيرية حادة» استدعت دخولها المستشفى ودفعتها إلى تأجيل جولتها العالمية. وفي منشور على صفحاتها في مواقع التواصل، تطرقت المغنية للمرة الأولى إلى مسألة دخولها المستشفى ونقلها إلى وحدة العناية المركزة لأيام عدة في يونيو.



وكتبت «عندما استيقظت في المستشفى أول من خطر ببالي هم أولادي، ثم فكرت بأنني لا أرغب في تخييب آمال كل من اشتروا تذاكر لحفلاتي».



ودفعت العدوى البكتيرية الحادة مادونا إلى إرجاء جولتها العالمية بعنوان «ذي سيليبريشن تور» التي كان من المقرر أن تمتد بين يوليو وديسمبر في أميركا الشمالية وأوروبا.



وكان يفترض أن تكون أولى حفلاتها في فانكوفر غرب كندا في 15 يوليو.