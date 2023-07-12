شهد النصف الأول من عام 2023 انخفاضا في صفقات الاستثمار الجريء بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2022.



وجمعت الشركات الناشئة في المنطقة العربية تمويلا بقيمة مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2023، وهو ما يشير إلى انخفاض على أساس سنوي، حيث حصلت الشركات على استثمارات بقيمة مليار دولار في أول 4 أشهر فقط من العام الماضي، وفقا لأرقام «الموجز الرقمي»، التي اطلعت عليها «مباشر».



وأشارت «الموجز الرقمي» الى أن عدد الصفقات في النصف الأول من عام 2023 كان أقل من الفترة المماثلة من العام الماضي، حيث بلغ عددها 202 صفقة في أول 6 أشهر من العام الحالي، مقابل أكثر من 430 صفقة في النصف الأول من عام 2022.



وكان شهر فبراير الأعلى من حيث عدد الصفقات بواقع 54 صفقة، يليه مارس بواقع 46 صفقة، ومايو بـ 35 صفقة، ثم يونيو بعدد 29 صفقة، ويناير بـ 28 صفقة، وأخيرا أبريل بواقع 10 صفقات فقط.